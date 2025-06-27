Единое пособие-2025: в СФР рассказали саратовцам о новых правилах назначения

В Саратовской области специалисты Социального фонда России разъяснили правила учета декретных выплат при оформлении единого пособия.

Пособие по беременности и родам включается в доход семьи пропорционально месяцам расчетного периода, — отметили в ведомстве.

Например, при получении единовременной выплаты за 140 дней в апреле 2025 года, но с отпуском до августа, в расчет войдет только апрельская сумма.

Для заявления, поданного в июне 2025 года, учитывается период с мая 2024 по апрель 2025 года.

Последующие выплаты (май-август) при оценке нуждаемости семьи учитываться не будут.

Эти правила позволяют более точно оценить реальный доход семьи в конкретный период времени.