Жители Энгельса несут игрушки и цветы к месту гибели 15-летней школьницы

Энгельс скорбит по погибшей в ДТП девочке.

Напомним, 6 июля около 18:00 нетрезвый 30-летний мужчина за рулем ВАЗ-2110 на высокой скорости сбил трех человек на автобусной остановке по ул. Краснознаменной. 15-летняя школьница скончалась на месте.

Губернатор Роман Бусаргин выразил соболезнования семье погибшей. Подозреваемый, который нарушил скоростной режим и находился в состоянии алкогольного опьянения, задержан.

Местные жители организовали стихийный мемориал на месте трагедии, принося мягкие игрушки и цветы в память о погибшей школьнице. Как сообщают очевидцы, городская общественность глубоко потрясена случившимся.

Правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств происшествия.