Единое пособие: в СФР саратовцам рассказали об учете доходов подростков до 17-ти лет

В региональном отделении Социального фонда РФ разъяснили особенности учета доходов работающих подростков при назначении единого пособия семьям с детьми.
Ключевые условия, когда заработок не учитывается:
— Подростку меньше 18 лет.
— Он обучается очно (в школе, колледже или вузе) не менее 6 месяцев в расчетном периоде.
Для оформления пособия родителям необходимо:
— Указать факт обучения ребенка в заявлении.
— Приложить соответствующую справку из образовательного учреждения.
Напомним, единое пособие выплачивается на детей до 17 лет сроком на 1 год. Данная норма позволяет поддерживать семьи, где подростки совмещают работу с учебой.