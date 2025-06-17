Единое пособие: в СФР саратовцам рассказали об учете доходов подростков до 17-ти лет

В региональном отделении Социального фонда РФ разъяснили особенности учета доходов работающих подростков при назначении единого пособия семьям с детьми.

Ключевые условия, когда заработок не учитывается:

— Подростку меньше 18 лет.

— Он обучается очно (в школе, колледже или вузе) не менее 6 месяцев в расчетном периоде.

Для оформления пособия родителям необходимо:

— Указать факт обучения ребенка в заявлении.

— Приложить соответствующую справку из образовательного учреждения.

Напомним, единое пособие выплачивается на детей до 17 лет сроком на 1 год. Данная норма позволяет поддерживать семьи, где подростки совмещают работу с учебой.