В слетевшем в кювет битумовозе под Саратовом разбились водитель и пассажир

Двое пострадали в аварии с битумовозом в Аткарском районе Саратовской области.

16 июня около 20:35 на подъезде к селу Синельниково произошло ДТП с участием грузового автомобиля. По предварительной информации, водитель КамАЗа (мужчина 31 года) не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.

В результате происшествия водитель битумовоза получил травмы. Пассажир (личность уточняется) также пострадал.

Обоих доставили в больницу для оказания медицинской помощи

Обстоятельства аварии устанавливаются сотрудниками ГАИ. На месте работала следственно-оперативная группа.