Рабочая группа по вопросам капремонта и ЖКХ помогает решить проблемы жителей Пугачева

В Пугачёве прошло первое заседание рабочей группы, созданной по инициативе депутата Госдумы Николая Панкова. Об этом сообщил телеграм-канал помощников депутата. Решение создать такую группу было принято после одной из встреч. Когда жители рассказали, что не могут справиться с проблемами капремонта и ЖКХ без поддержки специалистов.

Большинство домов в Пугачёве никогда не видели капитального ремонта. У жителей много жалоб на текущие кровли, ветхие трубы и фасады, залитые канализацией подвалы.

На заседании рабочей группы пугачёвцы задали волнующие их вопросы специалистам. В том числе, руководителю областного Фонда капремонта Юлии Вихляевой, представителю министерства строительства и ЖКХ и юристу. Специалисты ответственно подошли к делу, дав жителям квалифицированные ответы. В том числе, о порядке включения многоквартирных домов в краткосрочный план капремонта и об очерёдности проведения капремонта. Обсуждалось и то, как решать проблему с неплательщиками.

Те ответы, которые требуют дополнительной информации и подготовки, будут даны жителям на следующем заседании. Такие встречи будут проводиться регулярно.

«Жителям сложно самим разобраться во всех этапах капремонта. Наша общая задача — чтобы они хорошо знали свои права и вовремя получали необходимые консультации», — подчеркнул Николай Панков.