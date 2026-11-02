СК начал проверку после госпитализации жителей Пугачева из-за купленной в магазине рыбы

Начата проверка после отравления рыбой в Пугачёве: что известно и как обезопасить себя.

Следственное управление СК России по Саратовской области организовало проверку после сообщений в соцсетях о госпитализации жителей Пугачёва. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, 1 ноября несколько человек обратились к врачам с жалобами на плохое самочувствие после употребления рыбы, купленной в местном магазине. Пострадавших доставили в больницу.

Руководитель регионального управления СК Дмитрий Костин поручил выяснить все детали происшествия. Если факт продажи некачественного товара подтвердится, действиям ответственных лиц дадут правовую оценку. Ход проверки находится на контроле руководства ведомства.

Как не отравиться рыбой: советы покупателям

История в Пугачёве — повод вспомнить простые правила, которые помогают снизить риск пищевого отравления рыбной продукцией.

Покупайте рыбу только в проверенных местах. Отдавайте предпочтение магазинам и рынкам, где соблюдаются условия хранения и есть сопроводительные документы на товар. Избегайте стихийных точек продаж и покупок «с рук». Обращайте внимание на условия хранения. Рыба должна находиться в холодильнике или на льду. Если продукт лежит просто на прилавке, а рядом нет холодильного оборудования, лучше отказаться от покупки. Проверяйте внешний вид и запах. Свежая рыба имеет чистые глаза, упругую поверхность и естественный запах. Мутные глаза, липкая чешуя, неприятный или кислый запах — признаки порчи. Изучайте маркировку. На упаковке должны быть указаны срок годности, условия хранения и производитель. Не покупайте продукт с истёкшим сроком или повреждённой упаковкой. Соблюдайте правила приготовления. Рыбу необходимо тщательно термически обрабатывать. Не ешьте сырую рыбу, если вы не уверены в её безопасности и качестве. Храните рыбу правильно дома. Сразу после покупки уберите продукт в холодильник. Не храните свежую рыбу при комнатной температуре дольше двух часов. При первых симптомах отравления обращайтесь к врачу. Тошнота, рвота, диарея, повышение температуры после употребления рыбы — серьёзный повод вызвать скорую помощь или обратиться в больницу. Не занимайтесь самолечением.

Соблюдение этих простых правил поможет защитить себя и близких от неприятных последствий. А правоохранительные органы тем временем продолжают выяснять обстоятельства случившегося в Пугачёве.

Ольга Сергеева