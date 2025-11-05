Экологи реабилитировали сайгаков Заволжья

Экологический клуб «Хвалынские холмы» представил фотовыставку «Родина Волго-Уральского сайгака».

На её открытии Виталий Кошкин рассказал о ключевой роли сайгаков в поддержании уникальной природы Саратовского Заволжья.

Для углубления знаний каждая фотография в экспозиции снабжена QR-кодом, который ведет на информационный видеоролик о снимке.

Выставка прошла при грантовой поддержке Президентского фонда природы, — сообщает министерство внутренней политики и общественных отношений региона.

Напомним, сайгаки в период миграции наносят серьезный урон фермерам Саратовской области. Рассматривается инициатива исключения их из Красной книги России с целью уменьшения численности.

Ольга Сергеева