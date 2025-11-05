В Саратовской области водителю большегруза готовы платить до 200 тысяч рублей

В Саратовской области 5 ноября была опубликована подборка вакансий для работников сельскохозяйственной отрасли.

Согласно данным Кадрового центра региона, одна из компаний Балаковского района предлагает соискателям следующие позиции:

водитель большегрузного автомобиля с прицепом (заработная плата 80-200 тысяч рублей);

главный агроном (доход 100-130 тысяч рублей);

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства в селе Маянга (оплата труда 120-150 тысяч рублей).

Для ознакомления с полным перечнем актуальных вакансий в различных отраслях экономики региона работодатели и соискатели могут воспользоваться порталом «Работа России», где регулярно публикуются новые предложения от предприятий Саратовской области.

Ольга Сергеева