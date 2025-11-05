Школьники Саратова участвуют в муниципальном проекте «ЛидерПро»

Управленческие команды саратовских школ повышают квалификацию благодаря новому муниципальному проекту по формированию кадрового резерва «ЛидерПро».

Как сообщает мэрия Саратова, мероприятие состоялось в рамках муниципальных проектов «Менторство» и «Муниципальная система формирования кадрового резерва руководителей/заместителей руководителя образовательных организаций «ЛидерПро» в гимназии № 7 имени К. Д. Ушинского.

Одно из первых занятий — «Навигатор по обновленной базе» — посвятили применению норм законодательства. Организаторы курса отмечают, что практические интенсивы будут касаться самых разных тем, актуальных для руководителей учебных заведений. И коснуться не только нормативной базы, но и психологии общения с учениками и родителями, ведению финансово-хозяйственной деятельности, патриотическому воспитанию молодёжи и многое другое.

Заместитель директора гимназии № 75 им. Д. М. Карбышева Анастасия Морозова вместе со своими коллегами приняла участие в новом образовательном проекте.

«Педагоги на протяжении всей своей карьеры непрерывно повышают квалификацию. Это необходимо, поскольку новые компетенции помогают не только эффективно работать с детьми и давать им актуальные знания. Особенно важно периодическое повышение квалификации для тех, кто входит в управленческую команду образовательного учреждения, ведь нормативно-правовая база в сфере образования постоянно меняется, необходимо постоянно развивать управленческие навыки», — поделилась мнением участница одного из таких проектов, заместитель директора гимназии № 75 им. Д. М. Карбышева Анастасия Морозова.