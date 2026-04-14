Экономическая преступность в Саратовской области с января выросла на 13%

В первом квартале 2026 года в регионе зарегистрировали 463 экономических преступления.

Чаще всего встречались мошенничество (137 случаев), растраты и присвоения (57). Всего против собственности зафиксировали 228 эпизодов.

В сфере бизнеса и финансов выявили 94 нарушения, включая 29 фактов подделки денег и ценных бумаг. Также зафиксировали 16 получений взяток, 19 дач и 25 случаев мелкого взяточничества. Больше всего экономических преступлений совершено в Кировском районе Саратова (77), далее следуют Энгельс (67), Ленинский (65) и Заводской (51) районы. Общий ущерб превысил 230 млн рублей, из которых добровольно возместили почти 182 млн.

Арестовано имущества на 309 млн рублей. В суд направили 142 уголовных дела, привлекли 125 человек.

В целом показатели экономических преступлений в регионе выросли на 13% по сравнению с началом года, — отметили в правоохранительных органах региона.

