В Хвалынском районе три девушки разбились в перевернувшемся на трассе «Хендэ»

Ночное ДТП в Хвалынском районе: трёх девушек госпитализировали после опрокидывания иномарки.

Около двух часов ночи 12 апреля вблизи села Возрождение произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции, легковой автомобиль «Хендэ» под управлением девушки 1996 года рождения съехал с дороги и опрокинулся.

Удар пришелся на всех, кто находился в салоне: сама водитель и две ее пассажирки (1995 и 2006 годов рождения) получили травмы различной степени тяжести. Все три пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь.

Обстоятельства ночного инцидента выясняют сотрудники полиции. На месте работали профильные службы.

