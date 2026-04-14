В Соцфонде рассказали саратовцам о новых способах использования материнского капитала-2026

Саратовское отделение Социального фонда России раскрыло детали использования материнского капитала в текущем году.

Главный посыл ведомства — это не просто выплата, а гибкий финансовый инструмент для семей с детьми.

Как показала статистика, большинство родителей по-прежнему направляют деньги на жилье. Однако география трат расширяется: следом идут образование (от кружков и яслей до оплаты вузов), а также ежемесячные выплаты на ребенка до трех лет.

Средства можно дробить. Например, одновременно закрывать часть ипотеки, оплачивать секцию по робототехнике и получать «президентские» выплаты из того же сертификата.

Новинка сезона: если после всех расходов на счету останется меньше 10 тысяч рублей, эти деньги можно получить единовременно. Забирайте остаток без потерь.

Сертификат теперь оформляется полностью автоматически — в электронном виде. Он поступает прямо в личный кабинет на портале «Госуслуги». Там же, не выходя из дома, можно подать заявление на распоряжение средствами.

В Соцфонде подчеркивают: никаких «живых» очередей и бумажных волокит — всё управление капиталом доступно онлайн за несколько кликов.

