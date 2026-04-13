Экономические преступления в Саратовской области пошли в рост

За первые три месяца 2026 года в Саратовской области зарегистрировано 463 экономических преступления.

Это на 13% больше, чем за аналогичный период 2025 года, — сообщает региональное надзорное ведомство.

Чаще всего злоумышленники совершали мошенничество (137 случаев), растраты и присвоения (57 случаев). Всего против собственности зафиксировано 228 преступлений.

В сфере бизнеса и финансов выявлено 94 нарушения, включая 29 эпизодов подделки денег и ценных бумаг.

Зафиксировано 16 фактов получения взяток, 19 случаев дачи взяток и 25 эпизодов мелкого взяточничества.

Наибольшее число экономических преступлений зарегистрировано в Кировском районе Саратова (77), затем следуют Энгельс (67), Ленинский (65) и Заводской (51) районы Саратова. Также в перечне Волжский район, Фрунзенский район и Балаково.

Сумма ущерба от экономических преступлений превысила 230 миллионов рублей. Добровольно возмещено почти 182 миллиона рублей. Арестовано имущество и ценности на 309 миллионов рублей.З

а квартал завершено расследование 155 дел, в суд направлено 142 уголовных дела. К ответственности привлечено 125 человек.

Ольга Сергеева