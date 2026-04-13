В Саратовской области похоронили погибшего 1,5 года назад на СВО бойца с позывным «Скиф»

На 49-м году жизни оборвалась жизнь бойца с позывным Скиф: в Петровске с воинскими почестями проводили сержанта Игоря Иовлева.

Регион хоронит трех защитников, погибших в ходе специальной военной операции. О гибели земляков официально сообщили в местных администрациях.

Наиболее подробно известна судьба уроженца Петровска — Игоря Иовлева. Он родился 5 февраля 1976 года. В ходе СВО добровольно встал на защиту Родины в звании сержанта. Бойца с позывным Скиф не стало 11 октября 2024 года. Сегодня, простившись с товарищем, Петровск похоронил героя.

В Энгельсском районе прощаются сразу с двумя павшими воинами: Алексеем Чернышовым и Павлом Шутом. Чиновники пока не раскрывают деталей их биографий, отдавая дань уважения подвигу.

Эти скорбные известия стали продолжением череды потерь региона: ранее власти сообщили о гибели Юрия Тыртычного, Дархана Утекова и Анастаса Лазариди. Напомним, что специальная военная операция продолжается на территории Украины, а также в приграничных районах Российской Федерации 5-й год. Общее число погибших на фронте саратовцев не разглашается.

Ольга Сергеева