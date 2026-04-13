Николай Панков призвал совместно создавать условия для развития малого бизнеса

Депутат Госдумы Николай Панков встретился с представителями малого бизнеса в Заводском районе Саратова.

«Обсудили совместные вопросы, от которых зависит развитие района. Небольшие предприятия дают стабильные рабочие места. Жители отмечают, что зачастую их продукция и услуги качественнее. Поэтому совместная задача создавать условия для развития бизнеса.

Скажу и другое, с бизнесом нужно разговаривать. В районе реализуется много проектов для благоустройства. Скажу, что и предприниматели не должны оставаться в стороне. Правильно будет и участвовать в создании условий для комфорта жителей и вблизи коммерческих объектов. Считаю, что власть и бизнес должны работать вместе для людей. Подчеркну, в рамках законодательства.

Так сложилось, что в Заводском районе всегда было сосредоточено множество предприятий. Здесь живут трудолюбивые люди. Отмечу, заводчане всегда выступают за развитие своего района и города. Обязательно встретимся с трудовыми коллективами. Вместе будем формировать программу развития района», — отметил Николай Панков.