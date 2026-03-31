Экс-директора «Облводоресурса» Руслана Губанова обвинили в крупном мошенничестве

Бывшего руководителя «Облводоресурса» обвинили в хищении 3,6 млн рублей.

Руслан Губанов подозревается в коррупции. По данным следствия, преступления он совершал в 2020–2021 годах.

Уголовное дело включает два эпизода. Первый связан с фиктивной закупкой. По версии СК, Губанов поручил подчиненным заключить договор на поставку листовой стали с организацией знакомой. Предприятие перечислило 3,27 млн рублей, но товар так и не получило — деньги, как считает следствие, забрал себе директор.

Второй эпизод касается фиктивного трудоустройства. Руководитель оформил приятеля слесарем, который на работу не выходил. Полученную зарплату — около 300 тысяч рублей — присваивал сам Губанов.

Преступления выявили сотрудники регионального УФСБ. В отношении бывшего директора возбуждены дела о растрате в крупном размере и мошенничестве в особо крупном размере. Расследование продолжается.

