В Саратове пропала пенсионерка в черных лосинах и фиолетовых кроксах

В Саратове ищут 74-летнюю пенсионерку, пропавшую накануне.

Региональное отделение поискового отряда «Лиза Алерт» сообщило об исчезновении жительницы Саратова. 74-летняя Валентина Нахова (Поварова) перестала выходить на связь 29 марта 2026 года, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, темные короткие волосы, карие глаза. В день исчезновения она была одета в зелено-горчичную куртку с капюшоном, черные лосины и фиолетовые кроксы.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении женщины, просят обращаться к инфоргу Анастасии (Умка64) по телефону 8 967 805 73 20.

Алиса Эай