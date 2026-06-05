Экс-гендиректор КБПА Максим Шихалов просит оправдать его по уголовному делу о растрате

В Саратове завершились прения сторон по делу бывших руководителей АО «КБПА» Максима Шихалова и Владимира Пожарова, обвиняемых в растрате.

Прокуратура требует 8 и 9 лет лишения свободы, однако обвиняемые настаивают на своем оправдании.

Максим Шихалов, возглавлявший КБПА с 2017 по 2025 год, выступил с эмоциональной речью, в которой указал на ошибки следствия и фальсификации дела. Он отметил, что ни он, ни его адвокаты не признают обвинения, а также подчеркнул, что предприятие не понесло ущерба от действий руководства. В частности, договор аренды дизель-генераторной установки был заключен для выполнения гособоронзаказа и одобрен соответствующими органами.

В последнем слове оба подсудимых попросили суд оправдать их, после чего судья Дмитрий Кочетков удалился в совещательную комнату до 9 июня для вынесения решения.

Шихалов также выразил недоумение по поводу позиции бывшего руководителя предприятия, который считает себя потерпевшим, несмотря на отсутствие претензий к дивидендам в течение многих лет.

Об этом пишет издание «Коммерсантъ Средняя Волга».

Ольга Сергеева