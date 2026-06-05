Названы еще имена трагически погибших на фронтах СВО героев из Саратовской области

В регионе прошли траурные мероприятия, посвященные памяти граждан, погибших в ходе специальной военной операции.

В Вольском районе простились с рядовым Александром Бронниковым, который служил в разведывательном подразделении и управлял боевыми орудиями.

Также стало известно о гибели Романа Муканалиева из Балаковского района и Виталия Ирманбетова из Озинского района. В Энгельсском районе попрощались с Виталием Пестеровым. Среди погибших также значатся жители Саратова: Дмитрий Орлов, Сергей Шадских и Андрей Павлючков.

Ольга Сергеева