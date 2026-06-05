Власти Саратовской области планируют создать новый сервисный центр сельхозтехники

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин посетил Петербургский тракторный завод.

4 июня 2026 года глава региона совершил рабочий визит на предприятие, которое является одним из основных поставщиков сельскохозяйственной техники для аграриев. В рамках визита обсуждались важные вопросы, касающиеся создания сервисного центра в регионе.

В ходе переговоров на Петербургском международном экономическом форуме стороны обсудили возможность создания сервисного центра в сотрудничестве с ГК «Агротэк», крупным дилером завода. Это позволит ускорить процесс ремонта сельскохозяйственной техники, а также — упростить техобслуживание для аграриев региона.

Кроме того, в ходе встречи поднимался вопрос об обучении специалистов. В Саратовской области уже функционирует учебный центр «Кировец» на базе Тимирязевского колледжа в Татищевском районе. Губернатор подчеркнул важность расширения этого направления и сотрудничества с производителями техники для повышения квалификации кадров.

Ольга Сергеева