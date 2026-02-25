Вопрос необоснованного роста коммунальных тарифов поставлен перед Правительством РФ

В Государственной Думе проходит ежегодный отчет Правительства РФ. Председатель Правительства Михаил Мишустин рассказал об итогах работы за 2025 год. Также он отвечает на вопросы депутатов.

Об этом сообщил депутат Госдумы Николай Панков в своём канале в MAX.

«Сегодня Михаил Мишустин выступает в Госдуме с отчетом Правительства. Спикер Вячеслав Володин обозначил острые вопросы, которые волнуют жителей — это необоснованное повышение тарифов на услуги ЖКХ и работа «Почты России».

В моём округе вопрос необоснованного роста тарифов на услуги ЖКХ особенно актуален в Балаково. Где город практически весь февраль без нормативного отопления. Думаю, заданные вопросы Председателю Правительства отразятся на работе ресурсоснабжающих организаций», — отметил Николай Панков.

Ранее Николай Панков сообщил, что будет добиваться перерасчёта оплаты за теплоснабжение тем жителям Балаково, в чьих квартирах этой зимой была низкая температура.