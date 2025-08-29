Названы базовые зарплаты сотрудников Саратовской филармонии им. Шнитке

Министерство культуры Саратовской области отреагировало на запросы граждан относительно уровня заработных плат в областной филармонии имени Шнитке.

Согласно официальному заявлению ведомства, доходы сотрудников учреждения соответствуют нормативам, утвержденным региональным правительством (42 026 рублей в соответствии с постановлением № 1196-П от 21 декабря 2023 г.).

Уточняется, что в Академическом симфоническом оркестре средний размер оплаты труда за первые семь месяцев 2025 года достиг 43 477 рублей. При этом с 1 октября прошлого года произошло увеличение окладов персонала на 4% в рамках плановой индексации, — сообщает «Репортер64».