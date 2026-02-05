Экс-мэром Саратова Аксененко могут снова заинтересоваться следователи за махинации с землей

Октябрьский районный суд Самары 4 февраля удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России о передаче в собственность государства земельного участка под одним из бывших промышленных предприятий Саратова.

Сообщается, что ответчиками по делу выступили ООО «Омега», его владелец — самарский бизнесмен Алексей Шаповалов и Юрий Аксененко, бывший глава администрации Саратова. Суд установил, что в 2003 году тогдашний министр промышленности Саратовской области Сергей Лисовский и глава города Юрий Аксененко, злоупотребляя служебным положением, передали земельный участок, который имел высокую коммерческую ценность, холдингу, находившемуся под контролем министра.

В 2006 году, согласно судебному решению, участок был оформлен на Алексея Шаповалова с целью легализации сделки. Прокуратура обратилась в суд с требованием о немедленном исполнении решения, что было удовлетворено.

Было подчеркнуто, что «судебное решение подтверждает, что земельный участок был незаконно передан в частную собственность в результате злоупотребления должностными полномочиями. Судебный акт направлен на восстановление законности, возвращение имущества в государственную собственность и недопущение вовлечения в гражданский оборот коррупционных доходов».

Напомним, Юрий Аксененко, занимавший пост саратовского градоначальника с 1996-го по 2006 год, был приговорен в декабре 2009 года к 4 годам лишения свободы за махинации с землей. Тогда за мошеннические действия экс-мэру «прописали» строгий режим. Не исключено, что эпизод с возвращением в госсобственность земельного участка станет новой страницей уголовной биографии бывшего чиновника.