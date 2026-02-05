Саратовские спортсмены успешно выступили на Всероссийском турнире по дзюдо

Турнир «Зимний кубок» среди юных спортсменов проходил при поддержке проекта «Выбор сильных» партии «Единая Россия».

В Саратове прошел Всероссийский турнир по дзюдо, в котором принимали участие ребята из Гагаринского района.

На татами вышли около 450 спортсменов из Саратовской, Пензенской, Самарской и Тамбовской областей, а также команда из Казахстана. Наши спортсмены показали отличные результаты, завоевав золото, серебро и три бронзовые медали.

«Мы гордимся нашими спортсменами, которые продемонстрировали высокий уровень подготовки и спортивного духа. Наша работа и упорство обязательно принесут плоды. Продолжаем в том же духе!» – отметил местный координатор партийного проекта «Выбор сильных» Егор Андрюков.