Экс-министр здравоохранения Дудаков снова возглавил саратовский кардиодиспансер

Бывший глава саратовского минздрава вернулся в кардиодиспансер, а прокуратура требует национализировать квартиру его семьи.

Владимир Дудаков снова возглавил областной клинический кардиологический диспансер. Информация о его назначении на должность главного врача появилась на сайте медучреждения.

Дудаков руководил кардиодиспансером с 2022 по 2024 год. Затем, с июня 2024-го по сентябрь 2026-го, он занимал пост министра здравоохранения региона. Был уволен по решению губернатора Романа Бусаргина. Теперь он вернулся на прежнее место работы.

Одновременно стало известно, что прокуратура собирается национализировать московскую квартиру семьи Дудакова. По данным антикоррупционной проверки, семья чиновника приобрела квартиру за 34 миллиона рублей, но не смогла доказать, что эти деньги заработаны законно. Судьбу недвижимости решит суд.

Ольга Сергеева