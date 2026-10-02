В одном из районов Саратовской области объявили о начале отопительного сезона с 3 октября

Глава Ершовского района Андрей Шубин подписал распоряжение о начале отопительного сезона.

Об этом сообщили в районной администрации.

С 3 октября тепло начнут подавать в помещения социальной сферы — школы, детские сады, больницы и другие учреждения. Это необходимо, чтобы поддерживать нормативные температуры и не допустить переохлаждения там, где постоянно находятся дети, пациенты и сотрудники.

С 15 октября отопительный сезон начнётся для остальных потребителей района. В прошлом году в Саратове и Энгельсе тепло в домах появилось в середине октября.

Ранее глава региона предупредил, что на выходных в Саратовской области возможны первые заморозки. Ответственным службам поручено принимать решения о подаче ресурса, не дожидаясь официального старта отопительного сезона. Это значит, что при резком похолодании тепло могут дать раньше установленных сроков.

Что полезно знать жителям:

— если похолодает раньше 15 октября, следите за объявлениями администрации и управляющих компаний — подачу тепла могут начать досрочно;

— после начала сезона при отсутствии тепла в квартире сначала обратитесь в свою управляющую компанию или ТСЖ;

— если проблема не решается, можно звонить в районную администрацию или аварийно-диспетчерскую службу.

Ольга Сергеева