В Саратовской области впервые проведут учет «степной курицы»

В Саратовской области стартовал учёт численности стрепета — редкой птицы из семейства дрофиных, которую также называют «степной курицей».

Об этом сообщил областной комитет охотничьего хозяйства и рыболовства. Стрепет занесён в Красную книгу России и в Красную книгу Саратовской области.

Учёт будут проводить учёные и сотрудники комитета. Такая масштабная работа в регионе проводится впервые. Данные о популяции птицы планируют получить к декабрю.

Напомним, стрепет — индикатор здоровья степных экосистем. Если птице комфортно, значит, степи сохраняют биоразнообразие. Результаты учёта помогут точнее настраивать охранные меры и не допустить исчезновения вида. Это первый подобный проект в регионе, и он может стать основой для регулярного мониторинга редких птиц. Для любителей природы — еще один хороший повод узнать больше об уникальной фауне Саратовской области.

Учёные соберут данные к декабрю, после чего можно будет оценить, как чувствует себя популяция и нужны ли дополнительные меры защиты.

Ольга Сергеева