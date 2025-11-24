Экс-начальника приволжского Ространснадзора Недоконцева отправят под суд за коррупцию

Завершено расследование дела о коррупции в Ространснадзоре ПФО.

Следственный комитет в Саратове завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника межрегионального управления Ространснадзора по ПФО Виталия Недоконцева.

Согласно следствию, в 2024 году чиновник создал схему, позволявшую дальнобойщикам избегать административной ответственности за нарушения и беспрепятственно проходить обязательный контроль веса и габаритов грузовиков. В преступлении также участвовали четверо сотрудников коммерческих компаний, которые оформляли фиктивные путевые листы.

Общая сумма полученных преступниками денежных средств составила 4,6 млн рублей. Все участники схемы задержаны. Недоконцев обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), его сообщники — в пособничестве и подстрекательстве.

После утверждения обвинения прокурором дело будет направлено в суд.

Ольга Сергеева