В Саратове врачи спасли 3-летнюю девочку с кисточкой для рисования в щеке

Врачи детской больницы Саратова предупредили об опасности инородных предметов.

Специалисты Саратовской областной детской клинической больницы рассказали о случаях оказания помощи детям, проглотившим посторонние предметы.

В приемное отделение доставили девочку, которая проглотила крупные рыбные кости. Врачи оперативно извлекли их и отпустили пациентку домой. Как отметила оториноларинголог Гульшана Улугаева, дети часто проглатывают различные предметы, в том числе острые и металлические.

Один из инцидентов едва не закончился трагически. Трехлетняя девочка во время игры взяла в рот кисточку для красок, металлический наконечник которой отломился и проник в мягкие ткани щеки. Ребенка доставили в больницу с высокой температурой и гнойным воспалением. Инородное тело находилось вблизи сонной артерии, что создавало угрозу для жизни. После диагностики девочку успешно прооперировали.

Медики призвали родителей быть внимательными и в случае проглатывания ребенком посторонних предметов немедленно вызывать скорую помощь.

Ольга Сергеева