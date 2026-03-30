Экс-президента федерации гандбола Саратовской области внесли в украинский «Миротворец»

Саратовских гандбольных функционеров внесли в базу скандального сайта «Миротворец».

Бывший президент федерации гандбола Саратовской области Валерий Худоерко и секретарь федерации Роман Копылов попали в базу украинского «Миротворца». Их персональные данные были опубликованы 29 марта, сообщает РИА Новости.

Поводом для внесения в скандальный список стало проведение в Саратове Детской гандбольной лиги. Турнир прошел в конце февраля в спорткомплексе «Кристалл» и был посвящен Дню защитника Отечества. В церемонии открытия участвовали ветераны специальной военной операции.

На сайте функционеров обвиняют в публичной поддержке России, а также в «покушении на территориальную целостность Украины».

«Миротворец» известен тем, что публикует личные данные людей, которых ресурс считает «изменниками родины». В 2016 году сайт обнародовал списки журналистов, аккредитованных в ДНР и ЛНР, после чего в их адрес поступали угрозы. Тогдашний представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала эту публикацию «тревожным шагом», угрожающим безопасности журналистов. На ресурсе не раз также появлялись личные данные несовершеннолетних.

Ольга Сергеева