На весеннюю охоту в Саратовскую область приезжают с Алтая, Ямала, Камчатки

На юге Саратовской области открылся сезон охоты на пернатую дичь: выдано более 6,5 тысячи разрешений.

В минувшие выходные в пяти районах Саратовской области — Алгайском, Краснокутском, Новоузенском, Питерском и Ровенском — стартовал сезон охоты на селезней, гусей и вальдшнепов. Как сообщили в региональном комитете охотничьего хозяйства и рыболовства, по состоянию на 27 марта выдано 6535 разрешений на добычу пернатой дичи.

Интерес к охотничьим угодьям области проявили жители более чем 30 регионов страны. Среди них — Самарская, Пензенская, Волгоградская, Астраханская, Ульяновская области, а также Москва, Санкт-Петербург, Алтай, Ямал, Камчатка, Якутия, Югра, Приморский край и Республика Крым.

Не обошлось и без нарушений. За первые выходные инспекторы зафиксировали 49 случаев несоблюдения правил охоты. Наибольшее число нарушений выявлено в Новоузенском районе — 13, в Ровенском — 10, в Краснокутском и Питерском — по 9.

Как пояснил начальник отдела госконтроля и надзора комитета Владимир Чернышкин, чаще всего охотники нарушали правила использования укрытий (скрадков). У некоторых также отсутствовали необходимые документы.

Всего с начала года в охотничьих угодьях проведено 800 совместных рейдов с участием полиции и Росгвардии. Возбуждено 158 дел об административных правонарушениях.

С 4 апреля сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь начнется в районах северной зоны — на остальной территории области.

Ольга Сергеева