В экстренную службу 112 поступило 25 000 обращений от саратовцев всего за одну неделю

За неделю саратовцы 25 тысяч раз обратились в службу спасения.

Диспетчеры Единой службы 112 Саратовской области за минувшую неделю обработали 25 тысяч обращений. Об этом сообщает «Безопасный регион».

Почти треть звонков — 9032 — потребовали экстренного реагирования. В 853 случаях пришлось привлекать сразу несколько служб.

Чаще всего жители вызывали скорую помощь — 5027 обращений. На втором месте полиция — 2830 вызовов.

Также зафиксировано 455 обращений к спасателям, 266 — к пожарным и 200 — к газовой службе.

Ольга Сергеева