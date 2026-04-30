Экс-прокурор Саратова и Энгельса возглавил управление судебного департамента в апреле

Бывший прокурор Саратова Владимир Климов возглавит региональное управление Судебного департамента

Информация появилась в официальном сообщении областного суда.

Чтобы занять кресло гендиректора ведомства при Верховном суде РФ, Климову предстоит получить дополнительное согласование — теперь уже с председателем областного суда.

Владимир Климов — опытный правоохранитель с почти двадцатилетним стажем работы в прокуратуре:

с 2006 по 2015 год — прокурор Саратова;

до 2023 года — руководитель прокуратуры Энгельса;

после этого работал прокурором в Красноармейске.

Начинал свою карьеру Климов в Балтайском и Аткарском районах, постепенно пройдя путь до руководителя надзорного ведомства в крупнейших городах региона.

