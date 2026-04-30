Саратовский суд сохранил приговор экс-директору Олега Газманова за хищение миллионов

Первый кассационный суд общей юрисдикции, расположенный в Саратове, отклонил жалобу Дмитрия Царенко.

Царенко — бывший генеральный директор певца Олега Газманова, осужденный за хищение средств, полученных от концертов народного артиста.

Как сообщили в пресс-службе суда, Царенко похитил более 10 миллионов рублей, вырученных от выступлений музыканта, и распорядился деньгами в личных целях. Всего в уголовном деле насчитывается 13 эпизодов преступной деятельности.

В апреле 2025 года Дмитровский городской суд Московской области признал экс-менеджера виновным и приговорил к 4 годам колонии общего режима. Кроме того, суд обязал его вернуть организации 10,4 миллиона рублей.

Царенко пытался оспорить решение, утверждая, что передавал деньги доверенным лицам артиста, однако Московский областной суд оставил его жалобу без удовлетворения. Финальную точку поставил Первый кассационный суд в Саратове, который 28 апреля 2026 года подтвердил законность приговора.

Ольга Сергеева