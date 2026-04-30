В Саратове на 93-м году жизни умерла известная на всю страну стрелочница Зинаида Львова

Ушла из жизни железнодорожница, ценой обеих ног спасшая мальчика на путях.

На 93-м году жизни скончалась Зинаида Егоровна Львова — женщина, чей подвиг в середине прошлого века потряс всю страну. Легендарная железнодорожница умерла 5 апреля, однако известно об этом стало только сейчас.

В 1956 году 22-летняя стрелочница станции Князевка совершила невозможное: она бросилась под колеса паровоза, чтобы вытащить ребенка, оказавшегося на рельсах. Мальчик по имени Виктор остался жив и невредим, но сама Зинаида Егоровна лишилась обеих ног.

О её героическом поступке тогда взахлеб писали все центральные газеты Советского Союза. Страна узнала молодую женщину, пожертвовавшую собой ради чужого ребенка.

Как выяснилось, до самых последних дней Зинаида Львова поддерживала связь с тем самым спасенным мальчиком. Виктор Кобылинский, которого она вырвала из-под колес, помнил свою спасительницу всю жизнь, а она — его. Их судьбы оставались переплетены на протяжении почти семи десятилетий.

