Экс-зампреду правительства Павлу Мигачеву продлили домашний арест в Саратове

Волжский суд Саратова продлил домашний арест бывшему зампреду правительства региона Павлу Мигачеву, сообщает сайт суда.

В мае экс-чиновнику предъявили обвинение по статье 285 УК РФ и арестовали до 13 июня.

По данным следствия, в 2021 году, будучи министром строительства и ЖКХ, он незаконно выплатил субсидии трем сотрудникам Росреестра, которые потратили деньги на квартиры, не имея на это права. Общий ущерб бюджету составил 4 миллиона рублей. Расследование продолжается.

Напомним, в конце 2023 года Мигачева уволили с должности зампреда после критики Вячеслава Володина.