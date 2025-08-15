Выставка к 90-летию Олега Табакова откроется в Саратове

С 21 августа по 5 октября в Радищевском музее Саратова пройдет выставка, посвященная 90-летию со дня рождения Олега Табакова.

Экспозиция охватит ключевые этапы творчества народного артиста: от основания «Современника» и руководства МХТ им. Чехова до создания «Табакерки» и открытия Театрального колледжа. Центральными экспонатами станут сценические костюмы Табакова и редкие фотографии из архивов.

Выставка откроется музыкальным разделом о детстве мастера, а последующие залы воссоздадут атмосферу его эпохи и театральных свершений. Проект представит многогранный путь одного из мастеров российского театра.

Фото: Сергей Климушев