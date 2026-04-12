Эксперт Балашов: тилапия и пангасиус значительно уступают недорогому минтаю по качеству

Рыбопромышленник назвал импортную рыбу «дрянью» и призвал россиян выбирать привычный минтай.

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов в интервью URA.ru резко раскритиковал популярную импортную рыбу — пангасиуса и тилапию.

По его словам, россиянам лучше есть минтая, чем «каких-нибудь пангасиуса или тилапию, выращенных в устье Меконга на непонятных для нас препаратах». Балашов не стал подбирать выражения и назвал эту рыбу «дрянью» по сравнению с нормальной морской дикой рыбой.

Эксперт подчеркнул, что искусственно выращенная рыба серьёзно уступает дикому минтаю, хеку или пикше по качеству белка и чистоте состава. Он выразил надежду, что россияне со временем оценят преимущества отечественной рыбы.

