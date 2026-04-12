В Саратовской области знаменитый 60-летний «Запорожец» продают за 299 тысяч рублей

Жительница Саратовской области продает раритетный автомобиль «Запорожец».

В поселке Мокроус Саратовской области появился необычный лот. Местная жительница Юлия выставила на продажу автомобиль «ЗАЗ-965», который, несмотря на почтенный 60-летний возраст, находится в идеальном состоянии.

Культовый белый седан с двигателем 0.8 литра был куплен новым еще в 1966 году. Его одометр показывает чуть более 89 тысяч километров. Продавец уверяет: машина заводится с пол-оборота и отлично едет. В комплекте с раритетом покупатель получит новое лобовое стекло и оригинальные руководства по ремонту.

Особую ценность автомобилю придает полное отсутствие тюнинга — «Запорожец» сохранил аутентичный вид и даже родные номерные знаки советского образца. Для сравнения: недавно в Энгельсе полностью отреставрированный аналог «горбатого» оценивали в 700 тысяч рублей.

