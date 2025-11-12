Эксперт ПИУ РАНХиГС о цифровых инструментах поддержки малого и среднего предпринимательства в Саратовской области

Компании малого и среднего бизнеса активно используют цифровые сервисы, посредством которых реализуются механизмы государственной поддержки отрасли.

Так, благодаря Цифровой платформе МСП.РФ предприниматели получили льготное финансирование более чем на 100 млрд рублей с 2022 года.

Эксперт Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, доцент кафедры экономики и таможенного дела Татьяна Иванова отмечает:

«Цифровая платформа МСП.РФ – государственная платформа для предпринимателей, самозанятых и тех, кто планирует начать свой бизнес, где собраны нужные сервисы, услуги и инструменты развития. Платформа разработана в 2022 году Корпорацией МСП совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации при активном участии самих предпринимателей».

Поддержке малого и среднего предпринимательства в Саратовской области уделяется приоритетное внимание, в том числе с использованием возможностей, предоставляемых цифровыми сервисами Цифровой платформы МСП.РФ. Так, в период с 1 июля по 1 сентября 2023 года Саратовский региональный Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» принял активное участие в пилотной организации предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» с использованием Цифровой платформы МСП. За указанный период с использованием сервиса «Подбор и получение микрофинансирования» на Цифровой платформе МСП Фондом предоставлено финансирование субъектам МСП на общую сумму 20,4 млн рублей. С 25 сентября 2023 года состоялся официальный запуск сервиса «Подбор и получение микрофинансирования» в целях оказания государственными микрофинансовыми организациями услуг и мер поддержки в части предоставления микрозаймов с использованием Цифровой платформы МСП.

В 2024 году Корпорация МСП и правительство Саратовской области договорились о совместном развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в регионе. Соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме подписали генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«Предприниматели получат дополнительные возможности по привлечению необходимого финансирования при помощи гарантий и поручительств, в том числе по программам льготного кредитования, смогут приобрести оборудование в льготный лизинг, воспользоваться сервисами и услугами Цифровой платформы МСП.РФ», – отметил Александр Исаевич.

В настоящее время, как отметил министр экономического развития Саратовской области Андрей Разборов, для предпринимателей Саратовской области на платформе МСП доступны региональные меры поддержки. Преимуществом является то, что услуги можно получить, не посещая центр «Мой бизнес». Одна из них – консультация по вопросам осуществления предпринимательской деятельности. После подачи заявки специалист Центра подробно ответит и расскажет про начало ведения собственного дела, меры государственной поддержки, финансовое планирование, налогообложение. Для начинающих предпринимателей на платформе доступно более 20 бесплатных сервисов: расчет рейтинга бизнеса, проверка контрагента, рынки сбыта продукции, доступ к закупкам крупных госкомпаний, защита прав предпринимателей, бизнес-обучение и поддержка наставников, конструктор документов, календарь предпринимателя и многое другое.

Субъекты малого и среднего предпринимательства Саратовской области могут узнать об актуальных потребностях крупного частного бизнеса в промышленной продукции и непродовольственных товарах. Данная информация размещается на Цифровой платформе МСП.РФ в разделе «Производственная кооперация и сбыт». На сервисе собираются и систематизируются сведения об отечественных производителях и поставщиках продовольственных и непродовольственных товаров, комплектующих, сырья и другой промышленной продукции, а также размещаются запросы на поиск поставщиков с актуальными потребностями от российских компаний без государственного участия и крупных зарубежных компаний.

Также реализован функционал по направлению коммерческих предложений на производство и поставку запрашиваемой продукции со стороны субъектов МСП. Сервис позволяет крупным российских компаниям без государственного участия найти потенциальных поставщиков непродовольственных и промышленных товаров из числа малого и среднего бизнеса, а субъектам МСП предоставляется возможность реализовать свой товар, в котором нуждаются крупные компании.

По данным Министерства экономического развития Саратовской области на 29 сентября 2025 года, в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» Фонд микрокредитования малого предпринимательства СО через цифровую платформу МСП.РФ предоставил бизнесу региона микрозаймы на общую сумму 46,1 млн рублей.

В 2025 году Корпорация МСП запустила социальную сеть для предпринимателей на цифровой платформе МСП.РФ. Более 1,2 млн пользователей получили доступ к новому функционалу в своих личных кабинетах, включая возможность создания публичных страниц с информацией о бизнесе и общение через специальный мессенджер, позволяющий устанавливать деловые контакты для сотрудничества и кооперации, а интерфейс социальной сети помогает осуществлять поиск партнеров, делиться новостями и налаживать связи между предпринимателями из разных регионов для решения общих задач».