В Саратове завели дело после обрушения части жилого дома

В Ленинском районе Саратова следователи возбудили уголовное дело о халатности после обрушения части одноэтажного дома.

Об этом сообщили пресс-служба следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по региону и областная прокуратура.

Инцидент произошел в доме номер 53 на 2-й Речной улице.

Следствием установлено, что 12 ноября 2025 года в квартире, которая была признана непригодной для проживания, обрушились конструкции. В результате происшествия никто не пострадал.

По предварительной информации, в здании 1950 года постройки находятся три квартиры, являющиеся муниципальной собственностью и также признанные непригодными для проживания.

Прокуратура контролирует ход расследования. Для координации деятельности уполномоченных служб на место происшествия выезжал прокурор Ленинского района Саратова Константин Байкулов.

Ольга Сергеева