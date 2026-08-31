Концерт «Вечер фортепианной музыки»

5 сентября 2026 года в 18:00

в Большом зале Саратовской консерватории

В программе прозвучит:

Л. Ван Бетховен. Соната для фортепиано № 21 до мажор, соч.53 «Аврора»

Й. Гайдн – А. Стариков. Соната для двух фортепиано №60 до мажор, Hob.XVI/50

И. Брамс. Два венгерских танца для фортепиано в четыре руки №1 соль минор и №5 фа диез минор

С. Прокофьев. Соната для фортепиано №7 си бемоль мажор, соч. 83

А. Шнитке. Три пьесы из сюиты к спектаклю «Ревизская сказка»: «Детство Чичикова», «Шинель» и «Чиновники» (переложение для двух фортепиано В. Боровикова)

Исполнители: Лауреат международных конкурсов Алексей Стариков (фортепиано, г. Москва),

Лауреат международных конкурсов Елена Старикова (фортепиано)

Концерт ведёт – Наталья Глазнева