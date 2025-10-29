Мэрия Саратова: В парке «Территория детства» высадили новые деревья

Молодые ивы, клены, липы, катальпы, березы и декоративные кустарники появились в парке «Территория детства».

Как сообщили в мэрии Саратова, планируется высадка более 200 новых деревьев и кустарников. Все они закуплены в местных питомниках, более адаптированы к нашей климатической зоне и легче приживутся на новом месте.

«Работы по высадке активно ведутся — погода для этого самая благоприятная. Ранее в парке была смонтирована система автополива, а значит, следующим летом молодые деревья и кустарники будут обильно поливаться и приживутся на новом месте», — отметила и. о. заместителя главы по благоустройству и развитию городской среды администрации муниципального образования «Город Саратов» Татьяна Рыхлова.

Напомним, ранее задачу по озеленению территории поставил губернатор Роман Бусаргин. «Территория детства» станет началом нового уникального места для отдыха горожан — экотропы «Новая Кумысная поляна», которая свяжет обновленный парк со смотровой площадкой в Ласточкино и станет настоящим «зеленым сердцем» микрорайона.

Озеленение общественной территории продолжается, — отметили в пресс-службе муниципалитета.

Ольга Сергеева