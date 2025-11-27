Эксперт ПИУ РАНХиГС о формировании эффективной транспортной системы России

Президент России ставит амбициозные задачи по обновлению общественного транспорта в регионах страны.

Важно обновлять технологическую базу, модернизировать инфраструктуру, создавать новые логистические маршруты.

Эксперт Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, доцент кафедры менеджмента организации Ольга Герасимович отмечает:

«Глава Минтранса Андрей Никитин на форуме «Транспорт России» сделал заявление о том, что количество действующих аэропортов в России в течение пяти лет должно увеличиться с 225 до 241. Речь идет о четырех новых аэродромах в Архызе, Шерегеше, Омск-Федоровке, Иркутске, пяти аэропортах в Мариуполе, Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне, и семи аэровокзалах, которые временно закрыты для гражданской авиации. По словам Андрея Никитина, необходима модернизация 75 аэродромов, причем значительная доля объектов будет построена или реконструирована при использовании механизмов государственно-частного партнерства.

Аэропорт «Пулково», входящий в тройку крупнейших аэропортов России по пассажиропотоку, для повышения эффективности своей работы может стать пилотным полигоном для внедрения беспилотной наземной техники. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Владимир Потешкин на рабочей встрече с представителями аэропорта и компании «Когнитив», посвященной внедрению беспилотной наземной техники. На тестовом полигоне компании «Когнитив» был показан в работе беспилотный тягач, который планируется использовать для буксировки багажных тележек. Беспилотная техника поможет повысить безопасность работы и оптимизировать процессы в компании.

Перед началом форума «Транспорт России» Минтранс РФ заявил о планах запуска полностью беспилотной «Ласточки» в 2026 году, так как РЖД к концу 2025 завершат все необходимые испытания. Контроль за движением поезда будет осуществляться дистанционно, без постоянного присутствия человека в кабине. На данный момент «Ласточка» проехала свыше 100 тыс. км более чем за год, соответствует третьему уровню автономности, при котором машинист находится в кабине и в случае необходимости берет на себя управление поездом.

Также РЖД рассматривают запуск поездов «Финист», которые работают на железной дороге с постоянным и переменным током, на 25 новых маршрутах. Ожидается, что они будут курсировать в пригородном сообщении и на дальних маршрутах. «Финист» стал первым полностью импортозамещенным двухсистемным электропоездом. Он состоит из пяти вагонов и вмещает 386 пассажиров. Внутри вагоны оснащены сиденьями с USB-разъемами, подъемниками для маломобильных пассажиров, кондиционерами и туалетами. Поезда могут начать курсировать по направлениям: Москва — Минск, Уфа — Магнитогорск, Новосибирск — Барнаул, Москва — Нижний Новгород, а также Москва — Вологда.

В 2026 году для удобства пассажиров произойдет пилотный запуск посадки в поезд по биометрии на определенных маршрутах, которая становится альтернативой предъявлению документов при посадке. После оценки проекта результат будет масштабирован. Данная технология сейчас проходит обкатку на тестовой группе. У пассажира всегда есть возможность выбора, каким образом подтвердить личность – по паспорту или биометрии, которая должна быть заранее зарегистрированной.

Количество транспортных средств, подключенных к российской системе аварийного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС», достигло 13 миллионов. Госинформсистема «ЭРА-ГЛОНАСС» является первой в мире системой аварийного оповещения на транспорте, служащая цифровым инструментом для повышения безопасности водителей и пассажиров, на ее базе развиваются сервисы онлайн-мониторинга общественного транспорта в регионах, идентификации беспилотников, что направлено на повышение безопасности миллионов людей. Система «ЭРА-ГЛОНАСС» была создана в 2015 году по поручению Президента России Владимира Путина, ставшая масштабным примером гражданского применения российской глобальной навигационной спутниковой группировки ГЛОНАСС. Устройства вызова экстренных оперативных служб — кнопки SOS, которые сегодня выпускают более десяти отечественных производителей, ежедневно устанавливаются на автомобили как на конвейерах автопроизводителей, так и на импортируемые в страну машины.

Что касается регионального аспекта, то в рамках утвержденной 5-летней стратегии развития транспорта в Саратове в данную отрасль запланировано вложить 23,9 млрд рублей. Программа направлена на достижение целевых показателей национального проекта «Инфраструктура для жизни». В течение 2026–2030 годов планируется закупить новые автобусы, троллейбусы и трамваи особо большого, большого, среднего и малого классов для Вольска, Балакова, Саратова, Балашова и Энгельса на 16,8 млрд рублей. Модернизированную трамвайную сеть Саратова увеличат за 4,4 млрд рублей в период 2025-2026 годов. Суда для речных перевозок закупят в 2025 и 2026 годах, выделив на это 485 млн рублей. Новые автобусы для Саратова закупят в течение 2025-2026 годов на сумму 813,3 млн рублей. До конца 2028 года за 1,1 млрд рублей планируется закупить трамваи и троллейбусы для Саратова, приспособленные для маломобильных граждан. Транспортное обслуживание жителей отдалённых малонаселённых муниципальных районов (Перелюбский, Дергачевский, Озинский районы) организуют до конца 2025 года, направив 10 млн рублей. До конца текущего года для Балакова закупят троллейбусы на 150 млн рублей.

Подводя итоги, можно отметить что на сегодняшний день ключевой акцент делается на внедрении передовых технологий (беспилотная наземная техника, автономные поезда, биометрическая посадка для повышения безопасности и эффективности), успешном развитии импортозамещения (электропоезда «Финист», отечественные кнопки ЭРА-ГЛОНАСС) и вложении значительных инвестиций в региональное транспортное развитие, в том числе через механизмы государственно-частного партнерства».