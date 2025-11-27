Озеленение Саратова: на улицах города появится более 400 новых саженцев

В Саратове продолжается реализация программы по озеленению города. Информация об этом размещена в телеграм-канале губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.

Новая комплексная инициатива по благоустройству Саратова, а именно региональная программа озеленения, направлена на планомерное обновление существующего фонда зеленых насаждений. Помимо замены устаревших и поврежденных деревьев, планируется значительное увеличение их общего числа. Посадка взрослых деревьев – важная составляющая в создании уютной и современной городской среды.

В настоящее время активно реализуется осенний этап программы, в ходе которого на главных улицах будет высажено свыше 400 новых саженцев. Недавно завершились работы на участке улицы Бахметьевской. Все саженцы поставляются с закрытой корневой системой, что существенно повышает вероятность их успешной адаптации на новом месте.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин замечает, что городская администрация должна создать действенную систему обслуживания зеленых зон, своевременно устраняя недочеты, допущенные в прошлом. Вель без должного ухода невозможно добиться высокого качества озеленения городских территорий.

Дуся Иванова