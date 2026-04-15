Эксперт ПИУ РАНХиГС о новой эпохе развития российского судостроения

Erid 2W5zFGZDgrm



Развитие судостроения в России сегодня приобретает стратегическое значение, отражая как экономические приоритеты страны, так и её геополитические интересы.

От обновления гражданского флота до укрепления позиций в Арктике — отрасль переживает этап активной модернизации и расширения производственных мощностей. Особое внимание уделяется созданию высокотехнологичных судов, способных работать в сложных климатических условиях.

Эксперт Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, доцент кафедры менеджмента организации Кирилл Добрин отмечает: «Российское судостроение вступает в новый этап своего развития — консолидации научного потенциала и масштабной модернизации гражданского флота. Перспективы российского судоходства связаны с рядом направлений развития, включая модернизацию флота, развитие Северного морского пути (СМП), обновление рыбопромыслового флота, модернизацию речной инфраструктуры и поддержку внутреннего туризма. Технологический суверенитет и освоение внутренних водных артерий демонстрирует положительные структурные изменения. Создание Национального исследовательского центра судостроения и возрождение скоростного пассажирского флота на Волге — два ключевых вектора этого процесса.

По словам премьер-министра М. Мишустина, фундаментом новой эпохи в судостроении стало изменение архитектуры управления отраслевой наукой. В апреле 2026 года было подписано распоряжение о создании Национального исследовательского центра судостроения имени академика А.Н. Крылова. Новый центр, созданный на базе Крыловского научного центра в Санкт-Петербурге, призван выполнять полный инновационный цикл — от фундаментальных исследований до опытно-конструкторских работ.

Значение этого события для страны стало ключевым. Петербург, где уже расположено более 40 профильных предприятий и одновременно строится около 60 судов, получает статус главного координатора всей научной работы в отрасли. Новая структура займется консолидацией кадрового и технологического потенциала, а также разработкой прорывных технологий в сфере морской техники.

Что касается Саратовской области, то наиболее наглядным воплощением для жителей региона стало возрождение пассажирского судоходства. В Саратовской области, благодаря поддержке Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, после 30-летнего перерыва на Волгу вернулись скоростные суда.

Навигационный период 2025 года стал прорывным. Два судна «Валдай 45Р» — «Юрий Гагарин» и «Петр Столыпин» — начали ежедневные рейсы по маршруту Саратов — Балаково, перевезя более 28 тысяч пассажиров. Успех проекта запустил механизм расширения флота. К концу 2025 года в регион прибыл третий «Валдай» — «Генерал Панфилов», а четвертый («Политрук Клочков») уже прошел сборку и готовится к испытаниям весной 2026 года.

Еще отметим, что в конце 2025 года был подписан контракт на строительство для области судна нового типа — «Метеор 120Р». В отличие от «Валдая», вмещающего 45 пассажиров, новый «Метеор» рассчитан на 120 мест, что позволит расширить географию перевозок вплоть до Хвалынска. Контракт на сумму 645 миллионов рублей с ЦКБ им. Алексеева предусматривает сборку судна к июлю 2027 года.

Таким образом, российское судостроение сегодня движется по двум направлениям: централизация науки для создания задела на десятилетия вперед и точечное обновление флота в регионах. Если Национальный центр Крылова в Петербурге задает вектор развития военной и гражданской морской техники до 2050 года, то Саратовская область становится пилотным регионом для внедрения этих технологий в гражданскую жизнь. «Валдаи» и «Метеоры» на Волге — это не просто транспорт, это символ восстановления технологической связи времен и доказательство того, что это новая эпоха в судостроении страны».

