В ПИУ РАНХиГС проходит обучение второго в 2026 году потока программы «Социальный координатор»

В стенах Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС на площадке Центра дополнительного образования проходит очное обучение второго в 2026 году потока социальных координаторов региональных филиалов Государственного фонда «Защитники Отечества».

Социальный координатор — ключевая должность в системе поддержки Фонда, призванная обеспечивать комплексное персональное сопровождение ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших (умерших) участников СВО: от оформления льгот до трудоустройства и реабилитации.

Обучение проходит 15 слушателей из Республики Татарстан, Астраханской, Воронежской, Пензенской, Самарской и Саратовской областей.

В рамках старта второго потока с приветственным словом перед слушателями программы выступили заместитель министра труда и социальной защиты Саратовской области — председатель комитета социальной защиты населения Светлана Сергеевна Савочкина и руководитель регионального филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Саратовской области, член межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей по Саратовской области Денис Сергеевич Белоусов.

Обучение второго потока продлится до 17 апреля. Программа включает модули по межведомственной координации, психосоциальной поддержке, трудоустройству и индивидуальному сопровождению семей участников СВО.

