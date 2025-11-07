Эксперт ПИУ РАНХиГС о повышении эффективности и доступности социальной поддержки

В рамках национальной цели по созданию государства, ориентированного на потребности своих граждан и бизнеса, реализуется федеральный проект «Государство для людей».

Его ключевая задача — трансформация системы государственного управления в сторону максимальной клиентоцентричности.

Эксперт Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, кандидат социологических наук, доцент Константин Африкантов отмечает:

«Сегодня мы наблюдаем глубинную трансформацию взаимоотношений между гражданином и государством. В её основе — переход к клиентоориентированной модели управления, где запросы человека находятся в центре государственной повестки. Эта трансформация реализуется в рамках федерального проекта «Государство для людей» и нацелена на создание гибкой и эффективной системы, основанной на принципах прозрачности, доступности и оперативности.

Ключевым элементом изменений становится цифровизация социальных услуг. Хорошим примером служит инициатива Минтруда России: ведомство подготовило проект приказа, регулирующий порядок формирования цифровых удостоверений для подтверждения льготных статусов через портал «Госуслуги». Уже к концу октября такая возможность появится у пенсионеров, а с 1 марта 2026 года — у людей с инвалидностью. Для получения цифрового удостоверения достаточно дать согласие в личном кабинете, после чего система автоматически сформирует документ с уникальным QR-кодом, который будет отображаться в личном кабинете граждан с подтвержденной учетной записью на «Госуслугах».

Это решение — не просто техническое усовершенствование, а целенаправленный шаг по устранению бюрократических барьеров. Гражданам больше не придётся хранить и предъявлять бумажные справки — вся необходимая информация будет доступна в цифровом формате. Таким образом, цифровизация значительно повышает эффективность и доступность социальной поддержки. Через «Госуслуги» можно не только подтверждать свои права, но и подавать заявления на выплаты, получать актуальную информацию о льготах или оформлять налоговые вычеты, как, например, через недавно запущенный соответствующий сервис.

Особое внимание в обновлённой системе социальной поддержки уделяется семьям, в том числе многодетным. Комплекс мер охватывает широкий спектр направлений — от прямых выплат до льгот и услуг. Центральным инструментом остаётся материнский капитал, который можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей или формирование пенсии матери. По прогнозам, в 2026 году средствами материнского капитала смогут воспользоваться 1,7 млн семей. В результате индексации его размер составит 737,2 тыс. рублей на первого ребёнка и 974,1 тыс. рублей — на второго (при условии, что семья ранее не использовала капитал на первенца).

Регионы, в свою очередь, активно дополняют федеральную систему поддержки. Например, в Саратовской области с 1 января 2025 года были введены пособие для молодых мам, родивших второго ребёнка до 25 лет, а также меры помощи для беременных студенток-очниц. Кроме того, в конце октября этого года областная Дума приняла закон о единовременной выплате при рождении нескольких детей. С 1 января 2026 года местные семьи при рождении двойни получат 50 тыс. рублей, а тройни — 100 тыс. рублей. Выплата назначается независимо от дохода и возраста родителей при условии их совместного проживания с детьми в области, и семья вправе распорядиться этими средствами по своему усмотрению. Обратиться за выплатой можно в течение трёх лет с момента рождения детей.

Таким образом, мы становимся свидетелями формирования новой модели социального государства, где цифровые технологии служат инструментом повышения качества жизни и социальной справедливости. Модернизация госуслуг и развитие семейной политики — это не просто технический процесс, а глубокий социальный сдвиг. Он меняет не только форму взаимодействия граждан и государства, но и способствует укреплению доверия общества к институтам власти, создавая среду, где каждый человек и каждая семья чувствуют себя защищёнными и поддержанными на всех этапах жизни».