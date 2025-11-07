Жители Ленинского района подозревают блогера в мошенничестве

Речь идёт об инициативе группы лиц по сбору денежных средств с жителей Ленинского района на услуги адвоката для граждан, которые выступали против строительства новой школы на 1100 мест под предлогом защиты территории парка.

Напомним, до получения разрешения на строительство гражданки, в числе которых Налимова, Елизарова, Игуменова и Таниди, неоднократно устраивали провокации, выступая организаторами несогласованных публичных мероприятий против строительства школы.

По мнению местных жителей данные лица действовали в интересах бизнесменов, находящихся за рубежом, которые ранее неоднократно пытались продать региону территорию бывшего завода «Карат».

Местная жительница высказалась о сложившейся ситуации относительно сомнительной акции по сбору денег с доверчивых граждан.

«Очень рада, что власти наводят порядок в Ленинском районе. И благодарю за решение увеличить территорию парка. Но у нас, жителей, остались вопросы. Перед строительством школы дама по фамилии Налимова собирала деньги якобы на защиту нашего парка. От чего и от кого она хотела защитить непонятно, но люди поверили ей и что-то даже перечислили. Имеется документальное подтверждение перечисления средств. От лица жителей обращаюсь с открытым вопросом, который волнует многих: куда делись деньги, собранные этой гражданкой? Пусть отвечает и отчитается перед нами. Прошло время, но никакого отчета о потраченных средствах так и не было предоставлено, нет никакой публичной информации о том, какие судебные издержки оплачены за счет жителей. Создается впечатление, что мы стали жертвами обмана. Поэтому, мы просим правоохранительные органы провести проверку на предмет возможного мошенничества. А также обращаемся к инициатору сбора денег: предоставьте публичный отчет с подробной расшифровкой всех поступлений и расходов, с квитанциями, договорами с адвокатами и любыми другими подтверждающими документами. Мы верили в честность инициативы, но в итоге нас, похоже, просто обманули», — поделилась Елена.

Депутат Облдумы Сергей Гладков, который ранее в своем телеграм-канале уже поднимал вопрос о правомерности сбора денежных средств, поддержал инициативу жителей Ленинского района, которые просят провести проверку в отношении Налимовой.

«Совершенно справедливо жители поднимают вопрос о законности сбора средств псевдожурналисткой Налимовой. Они обращаются инкогнито, потому что опасаются в свой адрес организованной травли и давки со стороны тех, кто уже проявлял себя так, организуя незаконные выступления против строительства школы в Ленинском районе. Надеюсь, что правоохранительные органы дадут правовую оценку этим действиям», — отметил Гладков.