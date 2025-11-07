Панков: Ботанический сад получил вторую жизнь благодаря Володину

Ботанический сад получил вторую жизнь по благотворительному проекту Вячеслава Володина.

Ни у города, ни у классического университета не было возможности привести этот уникальный объект в порядок. Более 70 лет ботанический сад не ремонтировался и пришёл практически в заброшенное состояние.

Теперь ботанический сад преобразился. Использованы самые современные практики благоустройства.

Поэтому скоро у жителей Саратова появится ещё одно место для прогулок и отдыха. В котором можно будет повысить уровень знаний и познакомиться с природой родного края.